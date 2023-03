Sanità: da Bevere il bilancio di 400 giorni alla guida dell'Iss. In Aula i numeri sull'Ivg Dalle opposizioni richieste di informazioni e critiche. Approvato un odg che impegna il Governo a supportare il Comitato esecutivo

Il Direttore generale dell'Iss, Francesco Bevere, ripercorre 400 giorni di mandato, facendo il punto su risultati e progetti. Focus sulla sicurezza e le condizioni di strutture come ospedale e centri sanitari. Non risparmia stoccate ricordando alcune situazioni ereditate, come quella del locale per i gas medicali – che sarà trasferito nel nuovo ospedale - e le sale d'attesa dei centri salute. Dal segretario al Territorio Stefano Canti il punto sui lavori da realizzare entro breve. Prevista, nei prossimi mesi, una ristrutturazione completa del centro a Borgo. Il passo successivo sarà la ricostruzione di quello a Murata.

Già note le vulnerabilità dell'ospedale come edificio. Motivo per cui, spiega Bevere, si va avanti con i progetti. Annuncia poi nuovi accordi, come quello con l'Università Cattolica del Sacro Cuore per offrire agli studenti di San Marino la possibilità di accedere a Medicina. Poi quello con l'Emilia-Romagna per lo scambio di prestazioni. Sul fronte delle risorse umane, in un anno, dice Bevere, reclutate 82 unità tra personale medico e sanitario. In tema previdenziale, il direttore amministrativo Marcello Forcellini parla di 12 milioni di euro in più di contributi nel 2022. Attenzione puntata sulla medicina di base. “Vogliamo far ritrovare alle persone un punto di riferimento nel centro sanitario”, afferma il direttore del Dipartimento Socio-sanitario, Pierluigi Arcangeli, nell'elencare novità e obiettivi.

Dalle opposizioni una serie di critiche. Libera parla di un disallineamento tra il “racconto” di Bevere e la realtà e preme sull'importanza del rapporto con medico e infermiere di famiglia. Proprio sulla medicina di base, Rf spera si arrivi realmente ai risultati e, a margine dei lavori, accusa il direttore generale di essere reticente sulle informazioni. Dal Gruppo misto, Grazia Zafferani ribadisce le preoccupazioni per la sicurezza dell'ospedale.

Tra le forze di maggioranza si registrano invece i ringraziamenti della Dc ai vertici Iss e una richiesta di dettagli sui progetti. Npr si sofferma su contenuti e tempi dell'Atto organizzativo. Rete difende la scelta delle strumentazioni all'avanguardia e torna sulle liste d'attesa. Proprio su questo punto, Bevere riconosce delle criticità nel Comitato di dipartimento a livello ospedaliero, alle quali, assicura, si sta ponendo rimedio. Si è “pronti”, invece per un atto organizzativo “ponte” verso il futuro.

In Aula anche i numeri dell'interruzione volontaria di gravidanza. Dall'approvazione della legge a oggi sono 12 le donne assistite Iss che si sono sottoposte all'Ivg, come spiegato dal segretario alla Sanità Roberto Ciavatta.

Al termine della seduta viene approvato un ordine del giorno della maggioranza - 9 i favorevoli e 3 i contrari - che impegna il Governo a supportare il Comitato esecutivo nell’ottica di continuare a investire nella salute con un approccio multidisciplinare, attraverso l’elaborazione di un nuovo Piano sanitario e socio-sanitario 2024-2026. Con l'odg, tra le altre indicazioni, si impegna il Segretario alla Sanità a depositare il progetto di legge sulla libera professione e l'Atto organizzativo.

