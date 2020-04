Sanità: emessa l'ordinanza per il contrasto alla zanzara tigre

Al fine di fronteggiare efficacemente possibili situazioni di emergenza sanitaria dovute all'infestazione di Aedes albopictus, cioè la zanzara tigre, la Segreteria alla Sanità ha emesso una ordinanza che impone tutta una serie di comportamenti in presenza di vasche o bacini di raccolta delle acque piovane (privati cittadini, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), così come in presenza di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea; così come prevede una serie di appositi trattamenti per l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.

