Sanità: firmato il protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario ISS

L'obiettivo raggiunto oggi, sottolinea con soddisfazione la Centrale Sindacale Unitaria, rappresenta “il giusto e concreto riconoscimento di quanto fatto nei lunghi mesi dell'emergenza Covid” dai dipendenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Abnegazione, professionalità e senso di responsabilità che nessuno ha dimenticato. Traguardo importante, allora, il protocollo d'intesa firmato questa mattina dai Segretari delle Federazioni Pubblico Impiego della CSU – Milena Frulli e Antonio Bacciocchi –, ed una delegazione dell'Esecutivo, alla Segreteria di Stato per la Sanità. Tutto ciò – rimarca il Sindacato – all'esito di una “serrata trattativa” con la controparte politica. Il protocollo prevede che i dipendenti precari attualmente in servizio, con un'anzianità di almeno 3 anni, siano assunti a tempo indeterminato; otterranno inoltre lo stesso risultato, al raggiungimento della soglia dei 1.095 giorni di servizio, i lavoratori che abbiano maturato al momento della firma almeno 2 anni di anzianità. La CSU ricorda inoltre il proprio impegno affinché anche ai dipendenti frontalieri dell'ISS “venga riconosciuta la stabilità lavorativa”. Fra i punti nodali del documento, poi, l'introduzione di un automatismo di stabilizzazione del personale che verrà assunto su posti già previsti dal Fabbisogno; e questo – afferma il Sindacato - “per contrastare il precariato senza scadenza”. Il protocollo sottoscritto oggi, secondo la Centrale Sindacale Unitaria, ha un valore particolare, poiché rappresenta un “punto di partenza concreto” per affrontare “su basi nuove e risolutive l'annosa problematica” - più in generale - del precariato nella Pubblica Amministrazione.