Sanità, l’Authority mette in fila le criticità: dati ISS negati e norme da aggiornare

Non è soltanto il bilancio delle attività svolte nel 2025. La relazione annuale dell’Authority sanitaria consegna al Governo una serie di criticità che investono alcuni nodi centrali della governance sanitaria sammarinese: norme incomplete o superate, sovrapposizioni legislative, strumenti sanzionatori considerati inadeguati e difficoltà nei rapporti con l’ISS sul versante della disponibilità dei dati. Particolare attenzione è poi riservata agli eventi avversi e alle richieste risarcitorie in essere nei confronti della sanità pubblica.

Il passaggio più delicato riguarda il sistema informativo sanitario. Dal 2024 l’ISS ha strutturato un proprio Osservatorio Epidemiologico, ma secondo l’Authority "l’assenza di uno specifico protocollo di collaborazione fra l’Osservatorio e l’Authority limita fortemente l’attività dell’Authority". E la relazione va oltre: "Spesso, anche durante l’anno 2025, è stato negato l’accesso ai dati sanitari dell’I.S.S. o i dati richiesti non sono stati forniti". L’Authority segnala inoltre che, come già nel 2024, anche nel 2025 "non è stata interessata" alla pianificazione e alla successiva verifica degli obiettivi dell’ISS previsti dalla programmazione sanitaria.

Sul fronte normativo la relazione del dottor Saporito evidenzia la necessità di diversi interventi. In materia di accreditamento, l’Authority evidenzia "un disallineamento fra il quadro normativo italiano e quello sammarinese": la legislazione del Titano consente infatti di rilasciare solamente accreditamenti provvisori. L’aggiornamento del Decreto Delegato 115/2008 permetterebbe di arrivare agli accreditamenti definitivi, ma la bozza di proposta di legge trasmessa alla Segreteria di Stato alla Sanità nel 2022, sottolinea la relazione, "ad oggi non è stata presa in considerazione".

Evidenziate criticità anche sul Decreto Delegato 50/2024 sulle attività economiche, adottato, scrive l’Authority, "senza il previo passaggio consultivo" con l’organismo sanitario. Il risultato è la presenza di "due norme tra loro in contrasto", circostanza che "ha determinato e continua a determinare rilevanti difficoltà operative per gli operatori del settore sanitario". Da qui la richiesta di procedere "quanto prima" alle modifiche necessarie.

Altra questione aperta è quella delle sanzioni. L’attuale sistema previsto dalla legge 69/2004, secondo l’Authority, presenta "un approccio sanzionatorio parziale e inapplicabile in molteplici situazioni" ed è sostanzialmente un "sistema ON/OFF", cioè - spiega la relazione - "o un semplice richiamo o sanzioni importanti come la chiusura o la sospensione dell’attività senza la possibilità di applicare sanzioni intermedie".

Il Dirigente spiega di aver predisposto un Decreto Legge sulle sanzioni amministrative che "permetterebbe all’Authority di operare in un regime di maggior equità ed efficacia nei confronti di quelle strutture ed attività che operano in carenza di alcuni requisiti fondamentali previsti per le strutture sanitarie a tutela della salute dei cittadini e degli utenti". Il progetto di legge presentato in prima lettura "è rimasto fermo in Commissione IV per diversi mesi fino a decadere - si legge nella relazione - con la conclusione della legislatura nel giugno 2024". L'Authority annuncia che ha intenzione di riproporre all’Esecutivo la normativa.

Ulteriori adeguamenti vengono richiesti per farmaci e dispositivi medici: per l'organismo di controllo sanitario occorre "dotarsi al più presto di una normativa specifica" e istituire "un apposito Ufficio per la gestione dei farmaci", comprendendo stupefacenti e cannabis terapeutica. Per quest’ultima restano inoltre da completare le linee guida ISS per l’accesso dei pazienti sammarinesi alle cure, da definire il quadro fiscale e da istituire un Ufficio stupefacenti.

Non da ultimo, la relazione fa il punto anche sul monitoraggio degli eventi avversi, uno degli strumenti attraverso i quali viene valutata la sicurezza delle cure e vengono individuate eventuali criticità nei processi assistenziali. Per evento avverso si intende un danno inatteso subito da un paziente, che risulta correlato al processo assistenziale o ai trattamenti medici ricevuti, piuttosto che alla sua patologia di base. Questo tipo di evento si traduce spesso in un prolungamento della degenza in ospedale, nella necessità di terapie o monitoraggi aggiuntivi, in una disabilità temporanea o permanente, o, nei casi più gravi, nel decesso del paziente.

Nel 2025 la tabella riepilogativa dell’Authority registra 38 eventi avversi, di cui 18 presso l’ISS e 20 nelle strutture private. È stato inoltre registrato un evento sentinella, verificatosi all’ISS. Si tratta di un sottogruppo di eventi avversi di particolare gravità, potenzialmente evitabili, che causano la morte o un grave danno (fisico o psichico) al paziente. La presenza di anche un solo evento sentinella fa scattare immediatamente un'indagine interna per capire le falle del sistema.

La serie storica mostra un andamento molto variabile. Gli eventi avversi erano 90 nel 2020, 84 dei quali all’ISS, scesi a 65 nel 2021 e a 27 nel 2022, per poi risalire a 71 nel 2023. Sono invece 13 le richieste risarcitorie in essere nel 2025, tutte nei confronti dell'ISS. Nel 2023 sono state 15, nel 2022 24, nel 2021 10 e nel 2020 17, tutte nei confronti della sanità pubblica.

È la stessa Authority a sottolineare che il numero degli eventi "presenta una elevata variabilità determinata soprattutto dal numero di segnalazioni provenienti dall’I.S.S.". Diversa la lettura riservata al privato: l’aumento delle segnalazioni, passate da 9 nel 2023 a 20 nel 2025, viene collegato sia "all’aumento considerevole di attività e di prestazioni erogate nel 2025" sia a "una maggiore attenzione alla segnalazione degli eventi come opportunità di miglioramento".

Più critica la valutazione sull’ISS. Considerando che le prestazioni sanitarie erogate annualmente sono "stabili o in lieve aumento", l’Authority conclude che "questa altalena di segnalazioni dimostra che il sistema di monitoraggio e segnalazione non è ancora stato sufficientemente recepito dal personale I.S.S. e ha bisogno di una maggiore attenzione".

Per quanto riguarda le attività monitorate nel complesso, al 31 dicembre 2025 risultano essere operative sul territorio sammarinese 65 strutture sanitarie, 8 strutture socio-sanitarie e 12 strutture socio-educative. A queste strutture vanno aggiunti 49 studi di professionisti sanitari "su cui viene esercitata sola un’attività di vigilanza" si legge nella relazione.



