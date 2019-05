Sanità: la Giornata contro il fumo in una campagna divulgativa per tutti

Sentiamo Enrico Rossi

L'ISS per l'occasione ha allestito una postazione informativa in Ospedale di Stato con materiale didattico e personale specializzato medico e paramedico. L'intento è fornire notizie, contatti e far campagna divulgativa, nel paese anche sul web. “SCEGLI LA SALUTE NON IL TABACCO” in manifesti e hashtag #noTobacco sono le linee istituzionali di comunicazione rivolte a cittadini e giovani anche nelle scuole e università. “NON PERMETTERE CHE LA TUA VITA VADA IN FUMO” è il consiglio dei medici sul cancro al polmone. 1/3 dei 244 decessi registrati nel 2018 a San Marino sono causati da patologie dovute al fumo. Fumatori ed ex fumatori monitorati dalla nostra sanità pagano comunque lo scotto della sigaretta per diverse patologie che coinvolgono cuore, cavo orale, vescica ed esofago. Sempre più giovanissimi si danno al fumo creando una vera e propria emergenza sanitaria iassociata all'uso di droghe e alcol. Il consiglio è: “PER SMETTERE DI FUMARE NON È MAI TROPPO TARDI”, e a ogni età, con benefici immediati.

Fz

Intervista con ENRICO ROSSI Primario Pneumologia