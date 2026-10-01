Sanità, la maggioranza traccia la road map dei prossimi mesi e fa il punto sulle novità

Una sanità sempre più orientata alla prevenzione e alle cure di prossimità, con servizi più vicini ai cittadini. E' questo l'obiettivo della maggioranza, che in un comunicato congiunto ricorda alcune delle sfide più importanti, appena trattate nell'ultima seduta della Commissione Sanità. Fa dunque il punto sul primo anno di lavoro del Comitato Esecutivo Iss e guarda ai prossimi mesi. Tra gli interventi già avviati nuovi screening, la medicina proattiva domiciliare e, da ora, l’assistenza pediatrica a domicilio per i bambini più fragili.

Sul fronte delle liste d’attesa, si punta ad aumentare l’offerta attraverso prestazioni aggiuntive e nuove assunzioni.

Sul piano delle strutture, sono in fase avanzata i lavori all’oncologia e in arrivo quelli per la nuova farmacia, mentre a breve sarà inaugurato il Centro Sanitario di Borgo Maggiore e riqualificata la struttura di Murata.

Previsti inoltre l’ampliamento della Rsa La Fiorina, con 50 nuovi posti, e il futuro hospice. Per il nuovo ospedale, la maggioranza indica un percorso da costruire con valutazioni su modello e finanziamento. Obiettivo dichiarato: mantenere una sanità pubblica, universale e gratuita.

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