Sanità: la Segreteria di Stato fa il punto su assestamento di bilancio e costi del sistema

Arrivano le precisazioni dalla Segreteria di Stato per la Sanità sull'inquadramento delle dinamiche della spesa pubblica dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. “L'ISS è un'istituzione e una risorsa fondamentale per il nostro paese – precisa la Segreteria– una spesa dello Stato che garantisce un servizio sanitario gratuito e solidale”.

Riguardo l’assestamento di bilancio le risorse aggiuntive, si legge nella nota, sono volte a coprire spese essenziali e difficilmente comprimibili tra cui: 2,6 milioni di euro per l'acquisto di specialità medicinali, 1,55 milioni di euro per l'assistenza sanitaria diretta, 473.000 euro per le rette destinate all'inserimento degli anziani in strutture residenziali esterne e 1,4 milioni di euro per il costo del personale dipendente e convenzionato. Viene inoltre chiarito come una voce di spesa particolarmente rilevante sul bilancio ISS, per un importo di 5,5 milioni di euro al dato finale dell'assestamento 2025, è quella relativa alla gestione dei cosiddetti “forfaits” a carico ed a favore del Servizio Sanitario Nazionale Italiano.

Dalla Segreteria di Stato evidenziato inoltre come entro fine anno verrà depositato il pdl per l’attività libero-professionale e per le misure per la riduzione delle liste d’attesa. Un progetto di legge per migliorare la qualità dei servizi e l’impiego delle risorse umane favorendo la casistica professionale e contribuendo al contempo a reperire ulteriori fonti di finanziamento per una maggiore sostenibilità del sistema socio-sanitario.



