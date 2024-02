SALUTE Sanità: prosegue la collaborazione tra E-R e San Marino L'Assemblea legislativa della Regione approva il protocollo operativo

Lo scorso 13 dicembre la firma a Palazzo Begni del Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e dell'Assessore delle Politiche per la Salute dell'Emilia Romagna Raffaele Donnini. Ieri l'approvazione all'unanimità da parte dell'Assemblea Legislativa. Entra dunque in vigore il rinnovo, fino al gennaio 2025, del protocollo di collaborazione sanitaria tra i due territori.

Per i sammarinesi sarà quindi garantito, con compensazione economica, l'accesso alle prestazioni offerte dal sistema sanitario e sociosanitario regionale. Stessa cosa per gli emiliano-romagnoli che usufruiranno dell'offerta sammarinese. Il protocollo, che può contare sulla contiguità geografica dei territori, sulla sovrapponibilità epidemiologica delle patologie e l’omogeneità del modello professionale, definisce una serie di scambi di servizi, come ad esempio ricoveri e visite e prestazioni ambulatoriali, anche quelle di seconda opinione, per una conferma su una diagnosi o un trattamento.

Previsti inoltre scambi nel settore di sangue, emoderivati e medicina trasfusionale, supporto in campo amministrativo, in particolare per il servizio farmaceutico, collaborazione tra professionisti dei vari settori oltre che la condivisione di metodi, tecniche e strumenti organizzativi.

