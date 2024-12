SANITÀ "Sanità pubblica, baluardo da difendere" la CSdL verso il congresso, propone un focus su un argomento di grande attualità A confronto il Segretario alla Sanità Mularoni, il capogruppo consigliare di RF Renzi, il segretario generale CSdL Merlini

Il titolo scelto per il focus, in vista del 21° Congresso della Confederazione del Lavoro, è “Sanità pubblica, un baluardo da difendere”. A confronto su riorganizzazione della medicina territoriale, fuga dei medici, invecchiamento dei paese, diversificazione dei bisogni prospettive future e ipotesi nuovo ospedale il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni, il capogruppo consigliare di RF Nicola Renzi ed il segretario generale CSdL Enzo Merlini.

Prospettive dell'entrata in Europa, confronto con l'Italia, profilo attuale della sanità sammarinese. Significativo in questo contesto il quadro dei numeri presentati da Claudio Muccioli, Presidente Authority Sanitaria. Tra gli interventi introduttivi, Gabriele Rinaldi, già direttore Authority sanitaria figura di riferimento della prima fase della pandemia da Coronavirus, per un confronto tra le esperienze San Marino e Italia.

Nel video Enzo Merlini, Segretario generale Csdl Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità Claudio Muccioli, direttore Authority Sanitaria Gabriele Rinaldi, già direttore Authority Sanitaria

