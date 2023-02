Da domani, mercoledì 01 febbraio riaprirà l’Ambulatorio di Faetano. La chiusura temporanea si era resa necessaria per urgenti lavori di riparazione dell’impianto di riscaldamento che sono terminati in anticipo rispetto al previsto. Da domani mattina, come ogni mercoledì, gli assistiti del Castello di Faetano potranno recarsi al proprio ambulatorio, con il consueto orario di apertura dalle 8:00 alle 13:00.