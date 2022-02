Sanità: siglato accordo di cooperazione fra San Marino e la Regione Sicilia

La Segreteria Sanità annuncia un accordo raggiunto in ambito sanitario fra la Repubblica di San Marino e la Regione Sicilia. L'intesa è stata firmata ieri dal Segretario Roberto Ciavatta e dall’Assessore della salute siciliano Ruggero Razza.



L'accordo prevede una collaborazione nello sviluppare un sistema informativo sanitario e sociale, nel tutelare la salute della popolazione nei luoghi di vita e di lavoro e nel favorire ricerca, sperimentazione e innovazione in ambito clinico terapeutico. Inoltre ci sarà l'impegno comune per forme di collaborazione nell’ambito dei programmi e nella partecipazione a bandi dell’Unione Europea dedicati al settore sanitario.

Previste attività di ricerca e scientifiche integrate, scambio di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche, organizzazione congiunta di incontri e seminari, scambio di esperti amministrativi in ambito sanitario e di professionisti sanitari medici e del comparto.



“Ritengo che l’accordo firmato con la regione Siciliana – commenta il Segretario Ciavatta - sia estremamente importante, e apra occasioni di collaborazione in ulteriori progetti di internazionalizzazione che colgano l’obiettivo di aumentare l’autorevolezza del sistema sanitario sammarinese, e in tal modo divenire una opzione allettante per professionisti e una ambita destinazione per i pazienti”.

