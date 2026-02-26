Sanità tra nuovi obiettivi e traguardi raggiunti: riduzione liste d'attesa, infrastrutture, taglio alle spese non necessarie

La riduzione delle liste d'attesa resta uno degli obiettivi principali del 2026 per il Comitato esecutivo dell'Iss, ascoltato in Commissione Sanità a distanza di alcuni mesi dall'insediamento. Tanti i progetti e i traguardi prefissati, tra i quali la razionalizzazione delle spese non necessarie, il futuro nuovo ospedale, la riorganizzazione di alcuni reparti e del personale.

Nuova struttura ospedaliera che resta al centro del dibattito politico e degli studi. A fare il punto è il direttore amministrativo, Manuel Canti: sono stati rivisti i vecchi documenti, spiega, partendo dagli studi di fattibilità esistenti per ridurli, se necessario, in base al bisogno reale di servizi. Poi si passerà alla parte del bando. Tra i prossimi lavori in generale, entro marzo gli interventi in Oncologia. Tema caldo: l'esternalizzazione delle cucine: lo scopo, prosegue Canti, è farlo senza intaccare la qualità. Non avrebbe senso, sottolinea, fare lavori per 450/500mila euro per un'area che andrà demolita con il nuovo ospedale. Sul fronte personale, interventi sui profili di ruolo e sulla valutazione degli occupati.

In scaletta 45 interventi di cui 23 già attuati, dice il direttore socio-sanitario, Alessandro Bertolini. Tra questi, le soluzioni per la Pediatria dove a dicembre una dottoressa ha lavorato 67 ore a settimana per garantire il servizio. Cosa che in Italia sarebbe illegale, spiega. Da qui un investimento di 330mila euro per coprire i turni e migliorare la situazione, con nuove risorse. Ridotta la spesa per il robot chirurgico - risparmio stimato 250mila euro per il 2026 - usandolo solo per interventi complessi. Sulle liste d'attesa, attivati 12 nuovi posti il sabato per le risonanze. Si lavora anche per un hospice temporaneo entro metà anno, riadattando i locali ospedalieri dell'ex reparto Covid.

In fase di perfezionamento, poi, l'accordo con l'Emilia-Romagna per accedere alla centrale unica acquisti e risparmiare su strumenti e farmaci. Razionalizzazione della spesa e lavoro sulle entrate rientrano tra i diversi obiettivi dati dalla parte politica, come ricorda il segretario Marco Gatti, con delega ad interim alla Sanità. Il segretario al Territorio Matteo Ciacci, per l'ospedale, ricorda che prima si farà il punto sulle attività e, poi, si passerà alle consulenze. Entro fine anno dovrebbe essere terminato il centro sanitario di Borgo. E lo studio di fattibilità per un hospice arriverà entro fine aprile.







