Sanremo, grande apertura con i 30 big in gara. In top five: Arisa, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Fulminacci

I più apprezzati dalla giuria della sala stampa - l’unica a votare ieri - sono Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini. Non è una classifica, ma una top five letta in ordine casuale. Ed è l’unica informazione di gradimento svelata al termine della prima serata del festival di Sanremo.

Al timone Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, affiancato da Laura Pausini e solo per ieri da Can Yaman. Tra i momenti più toccanti il ricordo di Peppe Vessicchio, ma a prendersi il cuore di tutti è Gianna Pratesi, 105 anni: ospite d’onore per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana, racconta il primo voto delle donne.

Tra un ospite e l’altro l’esibizione di tutti e 30 gli artisti in gara. Fuori dagli schemi Ditonellapiaga con suoni e ritmo house - con Che fastidio! - e J-ax con l’unico pezzo country della competizione con la sua Italia starter pack e la critica ai vizi dell’italiano medio. Standing ovation in sala stampa e all’Ariston per Serena Brancale, tra le più apprezzate con Sal Da Vinci, Fedez e Masini. Bambole di pezza è la prima rock band interamente al femminile a partecipare a Sanremo. Sarà l’effetto Carlo Conti, ma tutti i cantanti sono sembrati sereni sul palco.







