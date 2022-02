MUSICA Sanremo, Monica Hill: "Ogni volta un'emozione indescrivibile" La cantante sammarinese anche quest'anno sul palco dell'Ariston come corista, tante soddisfazioni ma anche molto lavoro

Anche quest'anno Monica Hill è tornata, come corista, a Sanremo. È salita sul palco con l'entusiasmo di sempre, l'Ariston, dice, è meraviglioso ma non sono mancati momenti di ansia. Nonostante le non poche difficoltà legate al covid, i ritmi serratissimi e il tanto lavoro sono comunque state, confida, serate emozionanti.

"Serve molto impegno al Festival perché a parte i 25 brani in gara - spiega - e le 25 cover ci sono anche un numero esagerato di stacchi, stacchetti, sigle, ospiti. È un lavoro veramente molto molto impegnativo; per un mese praticamente la tua vita extra Sanremo non esiste".

Sui vincitori del Festival Monica Hill non ha dubbi: “Si è concretizzato il podio che mi ero immaginata. L'unico dubbio l'avevo su Morandi ma su Mahmood ed Elisa ero certa".

Nel servizio l'intervista a Monica Hill (cantante)

