L'ANNUNCIO SU RADIO SAN MARINO “Sanremo Radiotutti”, la giuria sceglie Irene Grandi, Gabbani ed Elodie

Il podio più votato dalla redazione di RadioTutti è stato ufficializzato questa mattina in diretta su Radio San Marino, annunciato da Anna Gaspari e Irol, alla presenza del Direttore della Radiotelevisione Carlo Romeo. Terza classificata Elodie, Francesco Gabbani al secondo posto; in testa Irene Grandi. E' un progetto unico quello che ha coinvolto la redazione di RadioTutti, in occasione della 70esima edizione. Una giuria veramente speciale, composta da veri appassionati di musica, si sono ritrovati negli studi di San Marino RTV per stilare una propria classifica e individuare quelli che secondo loro saranno i primi classificati di questa edizione del festival di Sanremo. Hanno riascoltato tutti i brani dei “big” in gara, attribuendo per ciascuno un punteggio personale. Il risultato è ora ufficialmente pubblicato anche sulle pagine Facebook e Instagram di Radio San Marino. Un progetto coinvolgente per la redazione di RadioTutti, coordinata da Anna Gaspari e da Irol, in collaborazione con il servizio Disabilità e Assistenza Residenziale dell'ISS.

Nel servizio le interviste a Anna Gaspari, Irol e l'intervento del Dg Carlo Romeo

I più letti della settimana: