Sanremo RadioTutti, una giuria davvero speciale.

Un appuntamento speciale quest'anno con i ragazzi di "RadioTutti", in occasione del festival di Sanremo. La redazione si riunirà giovedì pomeriggio per votare le canzoni dei "big" in gara in questo appuntamento di "Sanremo RadioTutti, Una Giuria Davvero Speciale". Appuntamento che potrete seguire sulle pagine Facebook di Radio SanMarino e San Marino RTV, mentre Il primo classificato verrà svelato venerdì 7 febbraio alle 10,30 in diretta radio da Anna Gaspari e Irol.

I ragazzi da sempre appassionati di musica avranno così l'opportunità di esprimersi sulle canzoni in gara, creando una personale classifica e decretando quella che secondo loro sarà la numero uno. E chissà che non diventi anche la vincitrice per giuria popolare e tecnica sanremese.

