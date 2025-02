COMUNITÀ Sant'Agata a Ravenna: momento di condivisione con i Segretari Fabbri e Bevitori Consegnate le borse di studio ai giovani più meritevoli

Vicini o lontani, il legame è ben saldo e si anima nelle ricorrenze, quelle più speciali come le celebrazioni per Sant'Agata. I Segretari di Stato Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori si sono ritrovati a Ravenna per il tradizionale pranzo organizzato dalla Comunità Sammarinese ben radicata nel capoluogo romagnolo. Accolti da un centinaio di soci nella sede dell'associazione. A fare gli onori di casa il Presidente Gianluca Giorgetti e il Console Onorario di Ravenna, Marino Forcellini.

Un momento di condivisione impreziosito dalla cerimonia di consegna delle borse di studio ai giovani più meritevoli, studenti delle superiori e universitari, ovvero le nuove leve sulle quali puntare e a cui lo Stato deve riservare particolare considerazione. Di qui le tante domande rivolte ai rappresentanti di Governo sull'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. "La presenza delle istituzioni in occasioni come questa è essenziale per rafforzare il senso di appartenenza e identità dei nostri concittadini all'estero, valorizzando le radici culturali che ci uniscono" – ha osservato il Segretario Fabbri. “La nostra comune eredità” – la definisce il Segretario Bevitori, veicolo per promuovere “anche la solidarietà e l'aiuto reciproco tra i sammarinesi, principi fondanti della nostra comunità”. Fine ultimo e imprescindibile di queste iniziative.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: