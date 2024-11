25 NOVEMBRE Sant'Ermete ricorda il femminicidio di Roberta Caligari con una panchina rossa A Santarcangelo ricordata Lorena Vezzosi.

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata inaugurata una panchina rossa a Sant'Ermete, intitolata a Roberta Caligari, vittima di femminicidio nel 1998 all’età di 20 anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di oltre cinquanta persone, con interventi della vice sindaca Michela Mussoni, dell’assessora Angela Garattoni e di altre autorità. La commemorazione a Sant’Ermete si è conclusa con una toccante performance del gruppo teatrale “Fratelli di palco”.

La panchina, come quella inaugurata il giorno precedente nei pressi del Supercinema di Santarcangelo in ricordo di Lorena Vezzosi, riporta la citazione di Lidia Ravera: “Finché ci sarà una sola donna minacciata ed uccisa in quanto donna, noi non avremo pace”.

Sulle panchine delle altre frazioni, invece, campeggiano le parole “Ci vogliamo vive”, simbolo di resistenza e speranza. Le iniziative, che hanno coinvolto attivamente la comunità, sono parte di un progetto per rendere visibile tutto l’anno l’assenza delle donne vittime di violenza, trasformandola in una presenza simbolica e permanente nei luoghi della vita quotidiana.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: