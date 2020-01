Santa Messa 1° gennaio: dal Vescovo Turazzi l'augurio di un 2020 di pace, civiltà e concordia

Celebrazione solenne, quella alla Basilica del Santo; in occasione della ricorrenza liturgica di Maria Santissima Madre di Dio: festa di precetto per la Chiesa Cattolica. Ad assistere alla Messa, in Pieve, i Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni, oltre ai Capitani di Castello ed Autorità civili e militari. Nel primo giorno dell'anno - che segna l'inizio del terzo decennio di questo millennio – ricorre anche la 53esima Giornata Mondiale della Pace; da qui l'intervento, in apertura di funzione, del Responsabile della Pastorale Sociale della Diocesi. Ed è proprio il messaggio di Francesco – dai forti connotati ecologici -, che il Vescovo ha consegnato alle Autorità presenti, durante la Messa. “Auguro che il 2020 sia un anno di pace – ha detto Monsignor Andrea Turazzi nell'omelia -; e non solo per l'assenza di conflitti. Ma che sia un anno di civiltà, di concordia, di solidarietà”. Dal Vescovo anche parole di apprezzamento per il Messaggio di fine anno della Reggenza.

Capi di Stato che hanno poi assistito, come da tradizione, nel pomeriggio, al concerto della Banda Militare di San Marino, al Teatro Titano. “Two Stars for Twenties”, vent'anni di Concerti per il Nuovo Anno: questo il titolo dell'evento. Con l'esibizione di due artiste del calibro di Monica Hill e Sara Jane Ghiotti.