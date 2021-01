FUNZIONE Santa Messa I gennaio: il Vescovo ricorda il messaggio del Papa in occasione della Giornata Mondiale della Pace In Pieve la Messa di inizio anno celebrata da Monsignor Andrea Turazzi alla presenza dei Capi di Stato, e trasmessa in diretta dalla San Marino RTV. In tarda mattinata l'Angelus del Papa

Celebrazione solenne, in occasione della ricorrenza liturgica di Maria Santissima Madre di Dio: festa di precetto per la Chiesa Cattolica. Alla Basilica del Santo presenze contingentate, ovviamente, per garantire il necessario distanziamento. Ad assistere alla Messa, in Pieve, i Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, rappresentanti dell'Esecutivo, della politica, Capitani di Castello, e altre Autorità. Nel primo giorno dell'anno ricorre anche la 54esima Giornata Mondiale della Pace. Nell'omelia il Vescovo ha ricordato allora il tema scelto da Papa Francesco per questa occasione: “la cultura della cura”, come percorso di pace, impegno comune, solidale e partecipativo. E questo in contrapposizione alla cultura dell'indifferenza, dello scarto e dello scontro.

Al termine della funzione Monsignor Andrea Turazzi ha consegnato, innanzitutto alla Reggenza, il messaggio del Pontefice; che, a causa di una “dolorosa sciatalgia”, non ha potuto celebrare la Messa in San Pietro, sostituito dal segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Liturgia svolta davanti a non più di 100 fedeli, oltre a circa 25 cardinali, a causa delle precauzioni anti-Covid. Papa Francesco ha invece recitato, come previsto, l'Angelus di mezzogiorno, in diretta video dalla Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico. Il Papa ha espresso dolore e preoccupazione per l'ulteriore inasprimento delle violenze nello Yemen, e chiesto la liberazione del vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Owerri, in Nigeria, e del suo autista. “Chiediamo al Signore – ha detto - che tutti coloro che sono vittime di simili atti tornino incolumi in libertà e che quel caro Paese ritrovi sicurezza, concordia e pace”.

