Santarcangelo: il futuro di Mutonia appeso a un filo Dopo la sentenza del Consiglio di Stato il destino della Comunità artistica è in bilico. Il Comune al lavoro per salvarla.

La realtà di Mutonia a Santarcangelo rischia di essere arrivata ai titoli di coda. Dopo una lunga battaglia legale è arrivata la sentenza finale del Consiglio di Stato: “Mutonia è abusiva e doveva essere demolita”. I giudici hanno accolto il ricordo del vicino della comunità, Giorgio Ricci. La sentenza ribalta così la precedente decisione del Tar del 2020 che aveva dato ragione al Comune e al gruppo Mutoid, e annulla il Piano operativo comunale che regolava l'area occupata dalla comunità artistica.

"Ovviamente noi rispettiamo le sentenze - afferma Filippo Sacchetti, sindaco Santarcangelo - ma andrà anche correttamente interpretata e letta. Successivamente cercheremo di trovare ogni provvedimento possibile per far sì che questo villaggio, queste persone, questi artisti, questa comunità rimanga dov'è e rimanga a Santarcangelo. La priorità del Comune è sempre stata quella di rendere e di integrare dal loro arrivo la Mutoide Waste Company perché questo apporto è diventato un apporto non solo cittadino cioè l'arrivo di persone in più che 35 anni fa si sono stabilite a Sant'Arcangelo ma la Mutoide Waste Company rappresenta un contributo culturale che è arrivato a Sant'Arcangelo, al territorio io credo all'Emilia Romagna e forse all'Italia perché rappresenta un'esperienza unica un'esperienza unica che nasce sulla base anche di una filosofia che era già avanzata e innovativa.

"Noi siamo un gruppo di artisti che facciamo arte con il riciclo - racconta John Andrew Craig Macfarlane, portavoce Mutoid Waste Company - prendiamo quelle che la società scarta e la facciamo diventare arte. Quello che cerchiamo di fare è sensibilizzare la gente sul riciclo, sull'ambiente. Invece da sporcare, buttare in mezzo alla spazzatura a tutto può essere data una seconda vita".

