Santiago del Compostela: riparte il cammino di Ugolini e Paesini

Riparte il pellegrinaggio dei sammarinesi Giovanni Francesco Ugolini e Andrea Paesini, partiti da Bergamo con destinazione Porto. Proprio da li, dopo il pellegrinaggio sul versante francese dello scorso anno, inizieranno il loro cammino per Santiago di Compostela lungo il percorso portoghese: 250 Km divisi in 11 tappe. Prima di partire consueta benedizione del vescovo Andrea Turati per accompagnarli in questo duro percorso di fatica e crescita personale. L’arrivo a Santiago è previsto per il 14 giugno.