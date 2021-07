Santiago di Compostela: i quattro pellegrini sammarinesi hanno raggiunto il traguardo

I quattro pellegrini partiti il 15 giugno per il “Camino del Norte” hanno raggiunto il traguardo dopo 850km venerdì 16 luglio.

Un viaggio tra paesaggi mozzafiato, chiese, paesini, fiumi e città. Il Camino del Norte è uno dei percorsi più lunghi scelti dai pellegrini, in quanto costeggia tutta la costa settentrionale della penisola iberica. Un mese esatto di cammino per una sfida profondamente spirituale ma anche molto fisica, complessa per preparazione, durata e tempistiche. Francesco Giovanni Ugolini, Andrea Paesini, Antonio Capezzone e Terzo Zafferani hanno vinto la loro sfida e alle 12 di venerdì scorso sono entrati sulla Piazza della Cattedrale assieme a pellegrini di tutto il mondo.









“E’ stato un trionfo di emozioni – ha scritto Ugolini al Segretario di Stato Federico Pedini Amati – abbiamo percorso gli ultimi 20km con il cuore in gola godendoci tutto il paesaggio e la magia del cammino”. Arrivati a Santiago di Compostela, i quattro sammarinesi hanno sventolato la bandiera biancazzurra. Hanno, poi, consegnato all’Arcivescovo locale Mons. Julian Barrio Barrio una lettera del Vescovo di San Marino-Montefeltro e i saluti del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.