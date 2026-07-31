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Sapori, memoria e identità: i giovani dei soggiorni culturali riscoprono la piadina

I giovani sammarinesi all’estero riscoprono la storia e i prodotti del territorio attraverso una lezione speciale con Paolina

31 lug 2026

Un pomeriggio di cultura e arte culinaria per i ragazzi dei soggiorni culturali che, dopo una breve visita al Museo della Civiltà Contadina di Montecchio, si sono messi mani in pasta a provare a fare la piadina. A fare gli onori di casa la regina delle Azdore sammarinesi, Paolina.

"Il ricordo più bello legato alla piadina è di quando mi insegnava la mia mamma. Ero piccolissima, non piccola, mi mettevo un banchettino, perché non arrivavo al tagliere. Da allora sto lavoro lo porto avanti fino che ce la faccio". Visibilmente soddisfatti i giovani sammarinesi provenienti da tutto il mondo. 

"È fondamentale ed è importantissimo - aggiunge Aida Maria Adele Selva, Presidente del Consorzio Terra di San Marino, che i ragazzi conoscano la terra dei loro genitori, dei loro nonni, per far conoscere il lavoro dei loro genitori, da dove vengono, la nostra favolosa Repubblica e il valore dei prodotti della nostra terra".

Di Maria Letizia Camparsi




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