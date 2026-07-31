TRADIZIONI Sapori, memoria e identità: i giovani dei soggiorni culturali riscoprono la piadina I giovani sammarinesi all’estero riscoprono la storia e i prodotti del territorio attraverso una lezione speciale con Paolina

Un pomeriggio di cultura e arte culinaria per i ragazzi dei soggiorni culturali che, dopo una breve visita al Museo della Civiltà Contadina di Montecchio, si sono messi mani in pasta a provare a fare la piadina. A fare gli onori di casa la regina delle Azdore sammarinesi, Paolina.

"Il ricordo più bello legato alla piadina è di quando mi insegnava la mia mamma. Ero piccolissima, non piccola, e mi metteva su un banchettino, perché non arrivavo al tagliere. Da allora sto lavoro lo porto avanti fino che ce la faccio". Visibilmente soddisfatti i giovani sammarinesi provenienti da tutto il mondo.

"È fondamentale ed è importantissimo - aggiunge Aida Maria Adele Selva, Presidente del Consorzio Terra di San Marino - che i ragazzi conoscano la terra dei loro genitori, dei loro nonni, per far conoscere il lavoro dei loro genitori, da dove vengono, la nostra favolosa Repubblica e il valore dei prodotti della nostra terra".

Di Maria Letizia Camparsi

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