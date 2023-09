SEGRETERIA DI STATO AL TURISMO

"Sarà perché ti amo", il Segretario Pedini Amati: "L'unione di una comunità"

L’appuntamento organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo per sensibilizzare sulle malattie infantili e far divertire, giocare e ballare i bambini ha fatto registrare oltre 5.000 presenze, raccolto più di 10.000 euro di donazioni