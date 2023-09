SEGRETERIA DI STATO AL TURISMO "Sarà perché ti amo", il Segretario Pedini Amati: "L'unione di una comunità" L’appuntamento organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo per sensibilizzare sulle malattie infantili e far divertire, giocare e ballare i bambini ha fatto registrare oltre 5.000 presenze, raccolto più di 10.000 euro di donazioni

Non un semplice evento, ma un momento di comunità che ha riunito migliaia di sammarinesi. La Segreteria di Stato al Turismo accoglie i partecipanti di “Sarà perché ti amo”, l'appuntamento organizzato per sensibilizzare e mantenere alta l'attenzione sui temi dell'oncologia infantile che ha visto protagonisti i Ricchi e Poveri in concerto. Più di 5.000 le persone che hanno assistito all'iniziativa sostenuta grazie a quasi 50.000 euro di donazioni. Le tre associazioni benefiche presenti: Bimbo tu, Ageop e Arop hanno raccolto oltre 10.000 euro.

"Io non lo ritengo un evento - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo - io la ritengo l'unione di tutta una comunità su un progetto per aiutare i più piccoli".

Consegnato a tutti i volontari, sponsor e collaboratori un attestato di ringraziamento e ribadita la volontà di ripetere l'appuntamento anche il prossimo anno: "Si dovrà ripetere a prescindere al di là di chi ci sarà dopo, dobbiamo parlare anche di temi difficili come questo ma che ci riguardano".

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: