SINERGIA Sarà ripristinato il Trenino Biancoazzurro, nella prima tratta fino a Coriano. Garavaglia: "l'Italia farà la sua parte" Pochi giorni fa l'incontro al Ministero con il Segretario Pedini Amati. Promessi i primi finanziamenti

L'Italia farà la sua parte per restituire al Trenino almeno la prima tratta San Marino-Coriano. Dal palco del Kursaal alla galleria del Trenino è stato un attimo.

Il ministro Garavaglia, accompagnato dal Segretario Pedini Amati, ha sperimentato in prima persona la suggestione di percorrere luoghi altrimenti non visitabili e di rievocare un passato rimasto nel cuore dei sammarinesi e anche di tanti italiani: la linea ferroviaria Rimini-San Marino rimase attiva solo per 12 anni, ma sopravvive nitida nei ricordi, che i bombardamenti della seconda guerra mondiale non hanno intaccato. Il ministro Garavaglia ha confermato l'impegno di voler ricostruire quella linea, con il primo tratto fino a Coriano. “La fattibilità c'è, ha detto, ci siamo visti qualche settimana fa al ministero a Roma con il Segretario Pedini Amati. Daremo finanziamenti se necessario”.

Nel sottolineare l'importanza della sinergia, l'assenza di confini del prodotto e l'esperienza del turista che prima sceglie e poi racconta, il Segretario Pedini Amati ricorda come il progetto Trenino si inserisca nel filone del futuro, quello della sostenibilità. E sulle opportunità che potrebbero essere offerte allo sviluppo turistico, anche in questa prima tratta San Marino- Cerasolo, non ha dubbi il direttore di fondazione Ferrovie dello Stato Luigi Cantamessa.

Nel video l'intervista a Massimo Garavaglia Ministro Turismo; Federico Pedini Amati Segretario di Stato al Turismo Luigi Cantamessa, DG Fondazione Ferrovie dello Stato

