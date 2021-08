Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, sollecitato sulle politiche sanitarie in Europa, e sul fatto che gli Stati europei stiano prendendo decisioni diverse tra loro in fatto di riconoscimento di vaccini, approfitta per dire che le "autorità di San Marino potevano ponderare meglio alcune scelte, come quelle di utilizzare un vaccino non riconosciuto dall'ente certificatore europeo".

Nel video l'intervista a David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo