Scacco al bullismo, la premiazione di un concorso che conclude il percorso proposto dal Servizio Minori

Più di 4 ragazzi su 10 li hanno subiti, 6 su 10 hanno assistito. Bullismo e cyberbullismo sono attuali e preoccupanti, al centro dell'attività di prevenzione del Servizio Minori dell'Iss. Questa mattina alla Scuola media di Serravalle, alla presenza del dirigente scolastico Remo Massari, la premiazione del primo concorso, in collaborazione con la ProBimbi, che ha impegnato i ragazzi in un percorso di rielaborazione sui temi trattati in aula, attraverso materiale audio e video. Ed il rimando sulla consapevolezza acquisita ha sorpreso e soddisfatto. A vincere la classe II D, che ha proposto un breve video su una storia realmente vissuta dalla giovanissima protagonista. Dopo due anni di pandemia, il rischio isolamento è stato ancora più forte. Per questo il premio è un pomeriggio all'aria aperta in piscina, insieme. Coronamento di un percorso che ha visto i giovani studenti analizzare un fenomeno complesso, di cui spesso i social sono cassa di risonanza.









Nel video l'intervista alle due referenti del progetto del Centro Minori Patrizia Pellandra ed Elena Malpeli, ed a due giovanissimi della classe vincitrice Alice Piattelli, (che ha voluto nel video rielaborare quanto ha subito lo scorso anno) e Francesco Balducci