Scappano da casa e finiscono in A14: Bruce ed Hellas salvati da Eleonora.

Due pastori tedeschi scappano di casa ed entrano in autostrada: salvati da una ragazza riccionese che è riuscita a farli salire sulla sua Panda. Li ha portati al canile di Riccione che ha rintracciato la proprietaria. Una storia che sarebbe potuta essere tragica, ma che ha un lieto fine per Bruce ed Hellas, grazie all’intervento di Eleonora, una studentessa di Riccione che non ha esitato a mettere in salvo i due pastori tedeschi.

La fuga lunedì mattina, per i due pastori tedeschi, approfittando dei lavori in casa di una veterinaria di Cattolica, "Un operaio ha inavvertitamente lasciato il cancello aperto, poco curante forse perché li conosce e sa che non varcano mai la soglia - ha poi raccontato Roberta Olivieri -. Ma la femmina è corsa come un razzo fuori ed il maschio, che è la sua ombra, dietro. La dottoressa chiama la polizia, abbandona l’ambulatorio e, insieme al marito, parte alla ricerca disperata dei suoi animali proprio lungo la A14 tra Pesaro e Cattolica, non sapendo che, nel frattempo, i due cani entrati in autostrada verso Pesaro, erano stati recuperati da Eleonora, una ragazza riccionese. Da lontano ha visto vede i due pastori tedeschi e ha deciso di accostare, scendere dalla macchina, e chiedere aiuto agli altri automobilisti per rallentare il traffico e aprire lo sportello della Panda. Bruce ed Hellas, probabilmente abituati a viaggiare in auto, hanno approfittato del passaggio.

“Durante il viaggio le hanno persino leccato le orecchie”, ha poi riferito alla proprietaria. “Un miracolo. Non finirò mai di ringraziare Eleonora. Quando l'ho vista ci siamo abbracciate, lei aveva le lacrime agli occhi, io commossa”, riferisce ancora Roberta Olivieri.

