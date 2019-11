Scatta l'obbligo dei seggiolini antiabbandono in Italia. Controlli che riguarderanno anche le vetture sammarinesi

Scatta in Italia l'obbligo dei seggiolini antiabbandono per chi trasporta minori di 4 anni. I dispositivi di allarme vanno montati in auto da oggi e nel decreto fisco è stato istituito un fondo per un incentivo di 30 euro per ciascun dispositivo. C'è però chi teme il caos e chiede la sospensione delle multe, che possono arrivare fino a 326 euro e 5 punti decurtati dalla patente. Un fulmine a ciel sereno per i cittadini che devono correre ai ripari anticipando l'acquisto. o modificando con dispositivi seggiolini già esistenti. La misura sarebbe infatti dovuta scattare a marzo. Anticipo che ha colto di sorpresa anche la Polizia Locale, chiamata a verificare l'applicazione della legge. "Qualche giorno per organizzarsi, precisano dal Comando di Rimini, dopodiché scatteranno i controlli". Controlli che riguarderanno anche i veicoli targati San Marino circolanti in riviera. Sarà necessario un periodo di adeguamento, prima delle sanzioni, anche per consentire a tutti di essere in regola. Le stesse aziende produttrici avrebbero al momento un numero limitato di seggiolini a norma.