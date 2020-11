Scatta l'obbligo per le dotazioni invernali a bordo

Scatta da oggi, 15 novembre, l'obbligo di dotazioni invernali in auto. Il Congresso di Stato ha emanato l'ordinanza che regolamenta la possibilità di circolazione sulle strade della Repubblica di San Marino

Tutti i veicoli a motore devono essere muniti di pneumatici invernali o devono avere a bordo catene da neve nel periodo che va dal 15 novembre 2020 al 31 marzo 2021. Per lo stesso periodo è vietata la circolazione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli in presenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.