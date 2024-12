Scatta la valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici, su progetto della Segreteria Interni

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni, in collaborazione con la Funzione Pubblica, ha lanciato un progetto volto alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici. Questo progetto, parte integrante del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti pubblici ratificato lo scorso 16 gennaio, è normato da un Regolamento congressuale che stabilisce le modalità operative e i modelli di scheda valutativa.

L'iniziativa mira a monitorare e migliorare le performance individuali dei dipendenti pubblici, con l’obiettivo di elevare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti. La valutazione rappresenta un elemento chiave per garantire trasparenza e stimolare il miglioramento continuo nei processi amministrativi.

Il sistema di valutazione è stato sviluppato in stretta collaborazione con le Organizzazioni Sindacali. Le schede valutative, predisposte dai dirigenti degli uffici e approvate dai Consigli di Dipartimento, includono una componente di autovalutazione compilata dal dipendente. Le prestazioni saranno giudicate su una scala di cinque livelli: eccellente, ottimo, buono, sufficiente e insufficiente. In caso di disaccordo sulla valutazione, i dipendenti avranno la possibilità di presentare ricorso alla Commissione di Pubblico Impiego.

Una valutazione positiva potrà influire su concorsi interni e sull’assegnazione della "retribuzione di risultato" prevista dal Contratto Collettivo. Al contrario, valutazioni negative reiterate potrebbero comportare sanzioni disciplinari.

Parametri di valutazione sono: rispetto dell’orario di lavoro, diligenza, disciplina e affidabilità, capacità di correggere comportamenti errati, etica e professionalità, preparazione e competenze professionali, raggiungimento degli obiettivi, lavoro di squadra, assistenza e orientamento agli utenti.

Un passo verso il miglioramento del servizio pubblico, per la Segreteria di Stato in collaborazione con la Direzione Generale della Funzione Pubblica e le Organizzazioni Sindacali. Un progetto che vuole segnare un passo avanti verso un'amministrazione pubblica più efficiente, etica e vicina alle esigenze della comunità.