Scatta oggi a San Marino lo stato di emergenza idrica: ecco i divieti

Vietato innaffiare giardini e orti, lavare piazzali e strade private, riempire piscine e lavare veicoli al di fuori delle stazioni di servizio con impianti automatici. Scattano da oggi, 10 agosto, a San Marino i divieti previsti dall'ordinanza n. 1 del 2026 dell'Azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici (Aass), con l'entrata in vigore dello stato di emergenza idrica.



L'obiettivo è ridurre l'utilizzo dell'acqua potabile per fronteggiare gli effetti delle scarse precipitazioni degli ultimi mesi, delle alte temperature e dell'aumento dei consumi. "Questa ordinanza stabilisce prima di tutto dei principi che devono essere volti al risparmio dell'utilizzo dell'acqua - ha dichiarato nei giorni scorsi il direttore dell'Aass, Marcello Forcellini. "A causa delle temperature molto elevate e conseguentemente di un utilizzo maggiore della risorsa idrica e delle limitazioni che la Regione Emilia-Romagna ha imposto per i prelievi dalle fonti idriche territoriali, chiediamo di prestare massima attenzione".

Forcellini rassicura comunque sulla disponibilità della risorsa. "L'acqua è presente e l'abbiamo. È un'ordinanza preventiva, per cui è propedeutica a evitare situazioni di particolare gravità se le temperature continueranno a essere così elevate e particolarmente i consumi resteranno elevati. In questo momento non si registrano carenze a livello dei bacini idrici".

L'ordinanza prevede anche sanzioni: per le utenze domestiche si parte da 150 euro alla prima infrazione, fino a 1.000 euro dalla terza in poi. Per i grandi consumatori domestici e le utenze ad uso diverso le multe possono arrivare a 2.000 euro. Prevista inoltre una maggiorazione tariffaria di 20 euro per ogni metro cubo eccedente i 30 metri cubi mensili per le utenze domestiche.

In una nota l'Aass sottolinea che insieme all'ordinanza sono partiti i controlli, con attività di monitoraggio e controllo straordinario a campione dei consumi delle singole utenze, "anche al fine di verificare il superamento delle soglie previste dalla normativa vigente durante il periodo di emergenza idrica".

L'Azienda dei Servizi assicura che "seguirà con particolare attenzione l'andamento dei consumi e l'evoluzione delle disponibilità idriche, mantenendo costantemente informata la popolazione e adottando, ove necessario, le ulteriori misure previste per la salvaguardia della risorsa".







