L'INCREDIBILE SCOPERTA Scava in un cantiere e trova un tesoro da 9 milioni di euro: la scoperta di un 18enne Lingotti, pepite e monete d’oro erano nascosti all’interno di una parete nella cantina di un’ex birreria in Belgio. A fare l’incredibile ritrovamento uno studente impegnato in un lavoro estivo.

Scava in un cantiere e trova un tesoro da 9 milioni di euro: la scoperta di un 18enne.

Un normale turno di lavoro in cantiere si è trasformato nella scoperta di un tesoro da circa 9 milioni di euro. È successo in Belgio, a Sint-Gillis-Dendermonde, nelle Fiandre Orientali, dove uno studente di 18 anni impegnato in un lavoro estivo ha trovato insieme ai colleghi decine di lingotti, monete e pepite d’oro nascosti all’interno di una parete.

Il protagonista della storia si chiama Kobe. Il giovane stava lavorando con una squadra di operai alla ristrutturazione di un edificio nell’area di un’ex birreria, dove erano in corso interventi per la posa di nuove tubature fognarie. Durante gli scavi qualcosa ha attirato l’attenzione dei lavoratori. Inizialmente il 18enne pensava di essersi imbattuto in alcune comuni monete. Continuando a scavare, però, è comparso un lingotto e ben presto è diventata evidente la portata della scoperta. Nel nascondiglio c’erano lingotti numerati, monete e pepite d’oro, per un valore complessivo stimato attorno ai 9 milioni di euro.

Il tesoro non si trovava in una cassaforte: era stato sistemato in un sacco e murato all’interno di una parete in mattoni della cantina, circostanza che lascia pensare che qualcuno lo avesse nascosto intenzionalmente. L’edificio sorge nell’area di un’ex birreria fondata alla fine dell’Ottocento e rimasta in attività fino al 1970. Dopo il ritrovamento gli operai hanno immediatamente avvertito la polizia e i responsabili dell’immobile. L’oro è stato quindi inventariato e trasferito in una struttura protetta, mentre le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruirne la provenienza e soprattutto stabilire chi sia il legittimo proprietario.

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