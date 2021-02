Scende ancora la saturazione della terapia intensiva; prosegue lo screening nelle scuole

Conforta il calo della pressione sulla terapia intensiva: ieri al 42%, oggi al 33%. Sono 4 i ricoveri nel reparto, ma cresce il dato dei ricoveri totali: sono 17, di cui 13 nel reparto Covid. 235 i positivi in isolamento seguiti al proprio domicilio. Fermo a 72, da mercoledì scorso, anche il numero dei decessi, calcolati da inizio pandemia; sono 30 i morti per quanto riguarda la sola seconda ondata. 2 le nuove positività alla mezzanotte di ieri. Una giornata festiva, nella quale solitamente scende però anche il numero di tamponi processati: sono 13 quelli effettuati ieri. Gli attualmente positivi in territorio salgono così a 252.









In ormai un anno dal primo caso di Covid a San Marino, sono 3,317 i cittadini che complessivamente sono stati contagiati dal Coronavirus: un valore molto vicino al 10% della popolazione.

Sul fronte scuole: sottoposte oggi a screening 4 classi delle elementari a Borgo, Acquaviva, Faetano e Serravalle. Solo nella classe di Serravalle identificato un focolaio – vale a dire – con più di 3 bambini positivi al tampone. Sezione che è stata così chiusa. Domani, tamponi in programma per altre due classi della scuola elementare di Falciano - screening dovuto a contatti in ambito familiare - e per una classe media di Serravalle, sempre per contatti familiari. Riaperto oggi il plesso dell'infanzia di Ca' Ragni.