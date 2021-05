Scendono ancora i positivi attivi sul Titano: solo due le persone affette da Covid

Scendono ancora di i positivi attivi a San Marino che si attestano così a due. Nessun nuovo caso di positività è infatti stato rilavato nelle ultime 24 ore, mentre una persona è guarita. Resta covid free l'ospedale di stato.

L'Iss, con una nota, ricorda le modalità per la richiesta e l’esecuzione dei tamponi e per gli esami per la verifica degli anticorpi contro il Covid. Per prenotare un tampone è necessario chiamare il Laboratorio Analisi dell’ISS a seguito di prenotazione telefonando dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 al numero 0549 994208. Il costo del tampone molecolare è di 70 euro, mentre per il tampone antigenico è di 30 euro. Per le analisi relative alla ricerca dei livelli di anticorpi se l’esame è effettuato per la prima volta, occorre che la richiesta sia effettuata dal proprio Medico di Medicina Generale ed è gratuito. Basterà prendere appuntamento con Laboratorio Analisi ISS. Tutte le analisi anticorpali successive hanno un costo di 20 euro.