Scienza e memoria: dopo il David di Michelangelo, Davide Forcellini analizzerà l'anima sismica della Statua della Libertà

Intervista all'ingegnere Davide Forcellini

Da 150 anni veglia su San Marino. Immobile, elegante. È il cuore della Repubblica, il monumento attorno a cui batte l'identità sammarinese. Statua della Libertà quest'anno celebra un importante traguardo e per l'occasione la scienza si mette al servizio della memoria. L'obiettivo è proteggerla dalle sfide del futuro, a partire da una delle più insidiose: il rischio sismico. A guidare il progetto è l'ingegnere Davide Forcellini, che dieci anni fa aveva già applicato modelli innovativi di ingegneria sismica al David di Michelangelo.

"Questo progetto – spiega Forcellini - si inserisce all'interno di quello ormai quindicennale della resilienza sismica del centro storico. Abbiamo già valutato la resilienza di molti edifici e la Statua della Libertà, per la sua importanza simbolica per San Marino, abbiamo pensato di sottoporla a uno studio di questo tipo, secondo solo al David di Michelangelo." Lo studio ne analizzerà le vibrazioni per comprenderne il comportamento in caso di terremoto.

Una ricerca resa ancora più interessante dalla particolare posizione del monumento. "Considerando che Statua della Libertà si trova sul Pianello e che al di sotto ci sono le cisterne. Quindi c'è il vuoto. Questo rappresenta una sfida maggiore dal punto di vista della dinamica della statua stessa." I rilievi verranno effettuati tra marzo e aprile del 2027. Il progetto, in collaborazione con l'Università di Firenze, ha già ottenuto il via libera delle istituzioni sammarinesi: Reggenza, Commissione Nazionale Unesco, Commissione Monumenti, Segreterie Territorio e Cultura. Ma il lavoro guarda oltre i confini del Titano.

"L'obiettivo finale – anticipa Forcellini - è quello di presentare questo studio alla Conferenza Mondiale di Ingegneria Sismica che si terrà in Canada nel 2028." Un traguardo internazionale per una ricerca che nasce nel cuore di San Marino e che punta a custodire uno dei suoi simboli più preziosi. Perché la Statua della Libertà non è soltanto un monumento. È il volto con cui la Repubblica si presenta al mondo. È il simbolo della sua indipendenza, della sua storia e dei suoi valori. E mentre si prepara a spegnere centocinquanta candeline, la tecnologia si mette al lavoro per garantirle il futuro.

"L'idea – conclude Forcellini - è proprio di farle un compleanno degno e onorare i 150 anni della nostra statua."







