STORIE DI SUCCESSO Scienza: ribalta internazionale per la ricerca dell'infermiera Iss Claudia Silvagni Lo studio, pubblicato da una rivista scientifica, ha un elevato tasso di citazioni, dimostrando la rilevanza della ricerca per la comunità

Riconoscimento internazionale per una pubblicazione scientifica realizzata da un'infermiera dell'ISS. Claudia Silvagni ha realizzato una ricerca all'Ospedale di Stato e in diverse importanti strutture italiane per approfondire la percezione delle cure palliative tra i professionisti sanitari e l'accesso ad esse per i pazienti con patologie tumorali del sangue.

Lo studio è stato pubblicato su una rivista scientifica e ha riscosso successo, ottenendo numerose citazioni in altri lavori e dimostrandosi, così, rilevante nel proprio settore. Tra gli elementi emersi: l'importanza di queste cure nella gestione delle malattie ematologiche. Un approfondimento che, come spiegato dal segretario alla Sanità, Mariella Mularoni, "pone le basi per ulteriori progressi" in campo medico. Un risultato che, aggiunge il direttore generale Iss, Francesco Bevere, rende visibile alla comunità scientifica "l'impegno e la dedizione dei nostri professionisti".

