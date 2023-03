VICEVERSA Scintille sulla sanità. Montanari (CDLS): "Medici Iss dicono di rivolgersi a strutture private". Ciavatta: "Si facciano i nomi" Nel mirino le lunghe liste d'attesa per gli esami diagnostici

Focus sulla riorganizzazione della medicina di base - ieri sera a Viceversa -, tra nuovi progetti e nodi da sciogliere come la carenza di medici.

Novità – dettagliate in trasmissione - che in questa “rivoluzione silenziosa” nella medicina di base procedono a piccoli passi dopo un periodo traumatico, quello del Covid, che ha segnato la gestione della medicina generale e territoriale e di conseguenza la percezione del servizio da parte del cittadino. Adesso l'importante è ripartire con un clima diverso.

“Ripartenza nella medicina di base – viene ribadito – che ha nella COT un elemento fondamentale “perché consente di fare attività ambulatoriale più attenta”, ma il carico sui medici si conferma importante. 5'57 – 6'20 Si insiste poi sul concetto di appropriatezza, non solo della cura ma anche delle richieste: perché il servizio funzioni davvero serve il lavoro di squadra. Annunciate intanto per i centri nuove opportunità: a breve nuovi corsi di formazione per fare le radiografie nei centri per la salute.

A pesare, e molto, rimane il problema del personale sanitario che non si trova: l'auspicio di tutti è che il bando di concorso per il reclutamento di medici appena uscito porti i risultati sperati. Il discorso vira poi sulla sanità in generale. Il sindacato fa da pungolo sulle lunghe liste d'attesa per esami diagnostici, con Gianluca Montanari (CDLS) che sgancia la bomba: “Alcuni medici Iss dicono ai pazienti di rivolgersi alla sanità privata” per evitare le lungaggini nelle liste d'attesa per esami diagnostici; innescando uno scambio vivace con il Segretario Roberto Ciavatta: "Si facciano i nomi".

Nel video estratti dagli interventi a 'Viceversa' di Pierluigi Arcangeli, Direttore Dipartimento Socio Sanitario; Alessandra Zannoni, Coordinatrice Centro Salute di Serravalle; Agostino Ceccarini, Direttore UOC Cure Primarie e Salute Territoriale; Gianluca Montanari, Segretario Generale CDLS e Roberto Ciavatta, Segretario di Stato per la Sanità.

