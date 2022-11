Sciopero generale a San Marino: Piazza della Libertà piena

Ampia la partecipazione allo sciopero generale, indetto dalle tre sigle sindacali sammarinesi, CSDL, CDLS e USL. La manifestazione è iniziata con un corteo di auto, che si è incontrato al Parcheggio Multieventi di Serravalle ed è giunto a San Marino Città, in Piazza delle Nazioni unite. Da lì è partita la manifestazione a cui hanno aderito tantissimi sammarinesi, che hanno iniziato la marcia verso Piazza della Libertà. Attorno alle 10:30 il corteo è giunto di fronte a Palazzo Pubblico. Lo sciopero durerà per tutta la giornata, in concomitanza dei lavori del Consiglio Grande e Generale.





