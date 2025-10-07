Sciopero generale, gli organizzatori: “Di nuovo in piazza, siamo 8mila”

Una marea di gente e molto rumorosa. Ancora in strada, ancora in piazza nel giro di sole due settimane – circostanza rara –, di nuovo in concomitanza con la Commissione finanze. Il corteo di scioperanti – in testa Csdl, Cdls e Usl, gli organizzatori – parte da piazza Nazioni Unite, sfila per le vie del centro e arriva sotto a Palazzo Pubblico. Allo Sciopero generale 8mila i partecipanti secondo gli organizzatori, 5mila per la Gendarmeria.

Manifestano il proprio dissenso contro una Riforma Igr ritenuta iniqua e dannosa per lavoratori e pensionati, residenti e frontalieri. I sindacati dal palco ricordano che lo sciopero è un investimento sul futuro e che a dimostrarlo sono i giovani e giovanissimi scesi in piazza. Il dialogo rimane la strada migliore - dicono -, ma i risultati ottenuti non soddisfano. “Vogliamo risposte serie non le briciole – attacca Milena Frulli, Cdls -. Il governo cerca di spaccare il Paese mettendo lavoratori contro lavoratori. Mentre stupisce il silenzio di alcune associazioni datoriali: il contrasto sociale che si creerà lo dovranno gestire loro”.