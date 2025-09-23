Sciopero generale, sindacati: "In 10mila una lezione di democrazia. Se maggioranza tira dritto, nuova manifestazione"

“Vergogna”, gridano i manifestanti nel giorno dello sciopero generale. Dicono “no” alla riforma Igr. Piazza e vie del centro storico gremite per respingere una misura ritenuta iniqua e penalizzante verso lavoratori e pensionati. Il corteo, partito da piazza Nazioni Unite, attraversa le vie di Città con una sosta simbolica davanti alla Segreteria Finanze. Destinazione: piazza della Libertà, in concomitanza con i lavori della Commissione Finanze.

10mila i partecipanti totali, secondo gli organizzatori. Numeri vicini alle stime della Gendarmeria che parla di 6.500-7.000 manifestanti nel punto nevralgico, cioè in piazza e nelle aree vicine. Sul palco i segretari generali di Csdl, Cdls e Usl. “Ritirate la riforma - esorta Milena Frulli (Cdls) -. Oggi abbiamo dimostrato che la verità è più forte della propaganda”. "La gente - afferma Frulli - non crede in questa riforma e, se la gente non ci crede, l'unica cosa da fare è ritirarla. C'è stata tanta propaganda contraria allo sciopero, però la gente non si è fatta convincere, non si è fatta abbindolare".

Tra gli aspetti più criticati: la quota di 6mila euro da ‘smaccare’ per il massimo beneficio fiscale. Per molte fasce di popolazione, affermano, sarà difficile arrivare a quella cifra. "Discriminati" anche i frontalieri. “Molti – spiegano i sindacati - ci dicono che non conviene più venire a lavorare sul Titano”. La riforma, rimarcano, è uno schiaffo a pensionati e giovani.

“Fermate questa vergogna”, tuona Francesca Busignani (Usl), che parla di una maggioranza “ostaggio del segretario Gatti” intenzionato a introdurre la riforma. "Mi rivolgo - dice Busignani - a chi è stato votato dalle persone e deve tutelare anche i lavoratori frontalieri e i pensionati di questo Paese: siete lì dentro (in Parlamento, nda) e, indipendentemente dal vostro partito politico, non state a sentire gli ordini di scuderia. Fermate questa misura".

“Il Paese si è fermato”, commenta Enzo Merlini (Csdl) che contesta le proiezioni sugli effetti della riforma fornite dalla Segreteria. "Di fronte a dati inequivocabili - dice Merlini - cioè redditi aumentati del 6 per cento contro un'inflazione di oltre il 20 per cento e aumento dei contributi fino al 2029, come si fa anche solo pensare di aumentare le tasse ai redditi bassi e medi e costringerli a spendere in territorio dove i prezzi sono notoriamente più alti? Non ci siamo".

Obiettivo: fermare la riforma o, almeno, far stralciare gli articoli che impattano su lavoratori e pensionati. Poi l'invito a prendere i soldi laddove ci sono redditi non dichiarati, tramite controlli. La mobilitazione continua.

A Palazzo Pubblico, nella giornata di manifestazione, l'incontro dei rappresentanti dei sindacati prima con l'opposizione poi con la maggioranza. Da quest'ultima hanno ricevuto gli emendamenti. I punti contestati, fanno sapere Csdl, Cdls e Usl, sono confermati. I sindacati seguiranno i lavori della Commissione Finanze ogni giorno, con un presidio in piazza. "Se la maggioranza tirerà dritto - promettono - sarà ancora sciopero generale".







