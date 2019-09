Sciopero Globale per il Futuro: con Sandro Casali si parla di Biodiversità

Verso il Terzo Sciopero Globale per il Futuro, in programma sul Pianello venerdì 27 settembre. Il gruppo di giovani del Fridays for Future San Marino, nell'attesa di scendere in piazza, ha organizzato cinque giorni di iniziative per arrivare all'appuntamento attivi, informati, costruttivi. Ieri sera il primo degli “Aperitivi con l’esperto” presso il Birrificio Abusivo di Domagnano per approfondire tematiche ambientali, sensibilizzare e costruire un dialogo propositivo e concreto. Ospite della serata, Sandro Casali, biologo presso centro naturalistico sammarinese, che ha parlato nello specifico di Biodiversità. Previste inoltre, oggi e giovedì, due camminate: un’occasione per conoscere il territorio e ripulirlo dagli innumerevoli rifiuti lungo il sentiero della Rupe.

Pieno appoggio e adesione, intanto, allo sciopero sul clima di venerdì da parte dei segretari generali di CSdL e CDLS. “Gli obiettivi - sottolineano Giuliano Tamagnini e Gianluca Montanari - si legano fortemente alle richieste e alle azioni del sindacato europeo e mondiale indirizzate al contrasto dei cambiamenti climatici, a partire dall’urgente necessità di una energica diminuzione di emissioni di C02 nell’atmosfera e dell’avvio di una conversione ecologica dell’economia in grado di garantire uno sviluppo sostenibile e posti di lavoro di qualità”.