Sciopero per Gaza e Flotilla, Csdl: "Solidarietà più forte dell'indifferenza"

Una marea di persone nelle strade da nord a sud in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cglil e altri sindacati. “È stata una straordinaria risposta della società civile – secondo la Csdl - all’inerzia e all’immobilismo delle istituzioni verso la strage dei palestinesi, nella totale violazione del diritto internazionale. Va dato merito alla spedizione della Global Sumud Flotilla, una iniziativa internazionale partita da persone comuni, di aver alimentato la scintilla che ha portato in oltre cento città italiane due milioni di persone, esprimendo la propria indignazione per questo orrendo massacro di persone civili perpetrato da ormai due anni, anche con la complicità di parte del mondo occidentale”.

Non usa mezze parole dunque il sindacato sammarinese che vede nelle manifestazioni italiane la dimostrazione che c'è ancora chi crede nei valori della partecipazione democratica, della fratellanza tra i popoli e della solidarietà. “La società civile – continua la Csdl – è vicina a un popolo a cui da molti decenni è stata negata la possibilità di vivere in pace nel proprio territorio. Le piazze chiedono ai governi di affermare il diritto internazionale e assumere iniziative concrete, dalle sanzioni alla rottura di accordi commerciali e militari con Israele, per spingere il Governo di Netanyahu a mettere fine a questa carneficina. La CSdL esprime tutta la propria soddisfazione per la straordinaria partecipazione allo sciopero generale di ieri e si rivolge a chi afferma che iniziative simili non portano alcun risultato: “I manifestanti – conclude - hanno dimostrato che lo spirito solidaristico è più forte dell’indifferenza”.







