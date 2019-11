Sciopero per il clima: “Basta parole al vento, gettiamo i semi del cambiamento!”

Nuovo sciopero globale per il clima del 'Fridays for Future' in 130 Paesi e in oltre 100 città italiane, Anche il movimento sammarinese aderisce all'iniziativa. Appuntamento alle ore 10 in Piazza della Libertà. Qui ci saranno 300 vasi dentro i quali sono state seminate le future querce che a Marzo 2020 verranno piantate a terra. “Questi semi sono in attesa di germogliare – scrivono -, proprio come le nostre azioni e le nostre richieste alla politica sammarinese per un futuro migliore”. L'invito alla cittadinanza è quello di portare un vaso con seminata una pianta autoctona del nostro territorio e un messaggio da lanciare alla politica in favore dell’ambiente.

Tra i primi ad accogliere l'invito di Fridays For Future San Marino la CSU che sarà a protestare su Piazza della Libertà: “Per fronteggiare l’emergenza climatica e per chiedere un radicale cambiamento del modello di sviluppo che consenta di raggiungere, entro il 2030, tutti gli obiettivi dell’Agenda Onu sullo sviluppo sostenibile"