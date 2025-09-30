TV LIVE ·
Sclerosi multipla, inaugurata una nuova sede dell'associazione sammarinese presieduta da Susanna Guttmann

Esposta anche la mostra dello scultore sammarinese Luigi Forcellini

di Carla Ialenti
30 set 2025

Nuovi spazi e nuove iniziative dell'associazione sammarinese che dal 1989 supporta i pazienti affetti da sclerosi multipla. In via del Serrone il taglio del nastro da parte della Presidente dell'associazione Susanna Guttmann. L'ultima sede offrirà agli iscritti occasioni di socialità e metterà a disposizione tanti professionisti. "Nella nuova sede facciamo incontri con l'osteopata, ha detto Susanna Guttmann - presidente dell'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla (ASSM) - il nostro massofisioterapista, incontri con la maestra di pilates, con uno psicologo che lavora sul singolo, ma anche con il gruppo. Abbiamo organizzato anche vari incontri di spettacoli, cabaret o incontri d'arte tant'è che oggi abbiamo anche il nostro concittadino il signor Forcellini che ha portato le sue opere e poi organizzeremo incontri di recupero per migliorare l'informazione sulla malattia".

Nel servizio l'intervista a Susanna Guttmann, presidente dell'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla (ASSM)




