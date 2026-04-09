SETTORE BANCARIO
Scm Group smentisce notizie su coinvolgimento in ricapitalizzazione Bsm
Il gruppo riminese precisa che non c'è alcuna trattativa, manifestazione di interesse o iniziativa in corso
Scm Group smentisce qualsiasi coinvolgimento nella trattativa per la ricapitalizzazione di Banca di San Marino. In particolare l'azienda precisa che in riferimento all'articolo pubblicato ieri da San Marino Rtv, circa le indiscrezioni sulle manifestazione di interesse per l'istituto bancario, Scm Group non è coinvolta in alcuna trattativa, manifestazione di interesse o iniziativa relativa a operazioni di investimento o ricapitalizzazione della Banca di San Marino.
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