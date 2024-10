MURATA "Scolpire l'effimero": una mostra per fermare gli attimi nel marmo Nell'intervista la definizione di arte dell'artista Valentina Pazzini

È stata inaugurata domenica 27 ottobre la mostra “Scolpire l'effimero” dell'artista Valentina Pazzini, curata da Yvette Brodaz. Si trova a Murata, nell'hotel iDesign. Il titolo della mostra deriva da una chiacchierata di Valentina Pazzini con un'artista di Roma, che le ha detto di vedere l'effimero nelle sue opere. Scolpire l'effimero quindi non è un ossimoro, bensì una definizione di arte: lasciare al futuro gli attimi dell'oggi, imprigionare nel marmo il trascendente e il temporaneo. Il ricavato della serata di beneficenza di domenica andrà devoluto ad associazioni come Apas e Still I Rise.

Nell'intervista l'artista Valentina Pazzini e la curatrice della mostra Yvette Brodaz.

